È Marco Guida l'arbitro scelto per dirigere Inter-Lazio, match valido per la 32a giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Torre Annunziata ha come assistenti Galetto e Di Iorio. Il ruolo di quarto uomo viene invece ricoperto da Pairetto. La direzione del VAR è affidata a Chiffi, coadiuvato dall'AVAR Ayroldi. Primo tempo dove gestisce bene le situazioni e assegna correttamente il vantaggio nelle occasioni opportune, viene aiutato dalla tecnologia nella rete interista annullata per fuorigioco; nel secondo il nervosismo aumenta ma il direttore di gara non si lascia coinvolgere e gestisce ogni aspetto con autorevolezza.

8' – Intervento in ritardo di Casale che stende Correa nei pressi del cerchio di centrocampo: entrata dura ma pur sempre nei limiti, giusto non sventolare il cartellino giallo al difensore della Lazio.

20' – Chiaro fallo di frustrazione di Zaccagni che colpisce con un pestone su Barella una volta scaricato il pallone: forti proteste del centrocampista, corretta l'ammonizione ai danni dell'esterno offensivo laziale.

26' – Irregolare la posizione di Correa, autore dell'assist in occasione del vantaggio interista con Mkhitaryan. Situazione dubbia risolta dall'intervento della tecnologia del VAR.

30' – Recupero palla regolare da parte di Felipe Anderson che ruba il possesso senza alcun problema a un ingenuo Acerbi prima di scambiare al limite dell'area con Luis Alberto e punire Onana: regolare la rete del vantaggio ospite.

35' – Prosegue il personale duello tra D'Ambrosio e Zaccagni, stavolta ha la meglio il laziale che riceve un fallo abbastanza evidente da parte del numero 33 correttamente punito col cartellino giallo.

58' – Trattenuta netta di Darmian che non lascia scappare via Zaccagni che gli era andato via senza problemi: ammonizione sacrosanta per il calciatore nerazzurro.

62' – Ancora un cartellino giallo tra le fila dell'Inter, stavolta tocca a Bastoni dopo un netto fallo tattico per fermare una scorribanda offensiva di Felipe Anderson nata da un errore in fase di impostazione.

78' – Ottima intuizione di Lukaku che da terra riesce a trovare il pertugio giusto per servire Lautaro Martinez bravo a presentarsi davanti Provedel e batterlo siglando l'1-1: azione nella norma e rete convalidata.

81' – Trattenuta prolungata di Marusic che poi riesce a buttar giù Lukaku: scatta l'ammonizione per il difensore della Lazio.

83' – Altro assist di Lukaku, stavolta per Gosens che sbuca tutto solo sul secondo palo e buca Provedel con una splendida acrobazia: posizione regolarissima, l'ex Atalanta parte con i tempi giusti, e 2-1 valido. Ingiustificate le proteste della Lazio per l'intervento precedente di Brozovic, ottima la gestione del direttore di gara.

90' – Gara messa in ghiaccio dalla doppietta di Lautaro Martinez che si presenta davanti Provedel prima vedendosi ribattere la conclusione e poi siglando il 3-1 sul successivo rimpallo. Il check col VAR conferma la sensazione del campo: l'argentino non ha toccato il pallone con la mano.

98' - Galoppata di Dumfries che scatta a gran velocità prima di essere steso dalla scivolata in ritardo di Romagnoli: ammonizione scontata.