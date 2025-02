È Michael Fabbri l'arbitro designato per dirigere Inter-Lazio, quarto di finale di Coppa Italia. Il fischietto della sezione di Ravenna ha come assistenti Imperiale e Capaldo, con Pezzuto nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR c'è invece Daniele Chiffi, coadiuvato da Aureliano. Il direttore di gara tiene in mano il match ricorrendo spesso ai cartellini e vede bene in uno degli episodi chiave della partita: netto il fallo di Gigot su Correa che porta al rigore per l'Inter. Qualche dubbio in più sulla posizione di De Vrij in occasione del gol di Arnautovic.

14' - Il primo giallo del match è per Asllani, autore di un fallo a centrocampo su Zaccagni: Fabbri concede il vantaggio alla Lazio e poi a fine azione ammonisce l'albanese, che era diffidato e salterà la semifinale d'andata contro il Milan.

20' - Fabbri fischia fuorigioco all'Inter per una presunta posizione irregolare di Arnautovic. Decisione sbagliata: l'austriaco parte dalla sua metà campo al momento del passaggio.

26' - Gigot resta a terra dolorante dopo l'anticipo su Taremi, che gli rifila poi un pestone sul tallone sinistro: Fabbri applica di nuovo la regola del vantaggio, rinunciando ad ammonire l'iraniano per imprudenza.

33' - Isaksen punta e salta Zielinski, poi si lascia andare alla ricerca di una punizione: Fabbri ammonisce l'attaccante della Lazio per simulazione. Il contatto è lieve ma sembra esserci, il giallo pare eccessivo.

36' - Fallo a centrocampo di Pellegrini su Frattesi, che riceve un pestone in ritardo e resta a terra dolorante: Fabbri ammonisce il terzino della Lazio.

39' - L'Inter passa in vantaggio con la splendida botta al volo di Arnautovic da fuori area: nessuna protesta della Lazio, ma resta qualche dubbio sull'influenza della posizione di De Vrij che sta tornando dal fuorigioco e sembra essere (almeno parzialmente) sulla traiettoria del tiro davanti a Mandas. Il portiere sposta leggermente la testa sulla destra per veder partire il tiro, poi rinuncia al tuffo per la perfezione del gesto tecnico e non accenna la minima protesta. Un appunto: il VAR poteva richiamare l'arbitro al monitor per valutare in prima persona l'impatto o meno dell'olandese sull'azione perché a velocità normale era difficile cogliere la situazione al meglio.

45' - Pellegrini resta a terra nell'area dell'Inter dopo che, sugli sviluppi di un corner, Dimarco gli tocca lievemente la punta del piede sinistro mentre sta arretrando (il laziale è alle sue spalle). Il contatto è leggerissimo, motivo per cui il VAR non interviene.

75' - Correa penetra in area e viene steso da Gigot, che colpisce da dietro la gamba dell'argentino: Fabbri fischia calcio di rigore per l'Inter (realizzato da Calhanoglu) e ammonisce il difensore della Lazio. La decisione è corretta. Nell'occasione arriva anche il giallo a Guendouzi per proteste.

79' - Ibrahimovic entra in scivolata a centrocampo alla ricerca del pallone ma finisce per colpire Correa: Fabbri estrae l'ennesimo giallo del match.

85' - Dumfries entra in ritardo su Nuno Tavares che è già andato al cross dal fondo: il primo contatto è fuori dall'area, Fabbri fischia punizione dal limite per la Lazio e ammonisce l'olandese. Lettura corretta e confermata dal VAR.