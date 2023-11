L'arbitro di Inter-Frosinone, match valevole per la dodicesima giornata di Serie A, è Federico Dionisi, della sezione de L'Aquila. Gli assistenti sono Tolfo e Pagliardini, il quarto ufficiale è Feliciani, VAR dell'incontro Serra, Assistente VAR La Penna. Nella prima frazione qualche errore del direttore di gara si verifica. Tra gialli risparmiati e falli non assegnati, Dionisi non è molto preciso. Ma sbaglia quando non concede il vantaggio al 10'. Nella ripresa l'episodio significativo è il fallo di Monterisi su Thuram: silent check che porta all'inevitabile conferma della decisione da campo. Il rigore è netto. Giusto il giallo assegnato a Brescianini. Molti dubbi, nel primo tempo, per Mkhitaryan, con l'intervento di Lirola che sembrava netto. Ma anche dal VAR nessun segnale per l'assegnazione del penalty.

Di seguito gli episodi più rilevanti:

9' Giusto non concedere il rigore all'Inter: Lautaro chiuso da Monterisi che prende il pallone e solo dopo tocca Lautaro. Solo corner.

10' Sbaglia Dionisi a non concedere il vantaggio dopo un fallo su Thuram: c'era un autostrada per i nerazzurri.

14' Fallo di Barrenechea su Bastoni: gamba tesa, rischio cartellino giallo.

23' Okoli colpisce di testa, rimpallo con Marchizza: c'era corner, la terna assegna rimessa dal fondo. Errore grossolano.

24' Cuni commette fallo su Acerbi: entrata in ritardo, segnalazione questa volta puntuale di Dionisi.

30' Mazzitelli prende il pallone, Lautaro va a terra e l'arbitro fischia fallo. Che non c'era.

34' Molti dubbi quando Mkhitaryan viene colpito da Lirola. Intervento duro, sembrerebbe penalty. Non fischiato.

46' Netto il calcio di rigore assegnato all'Inter: Monterisi in scivolata ha preso Thuram.

70' In ritardo Brescianini su Acerbi: giallo corretto. Nel finale di gara pochi falli, il gioco fluisce verso il risultato acquisito.