È Matteo Marchetti l'arbitro scelto per dirigere Inter-Fiorentina, match valido per la terza giornata di Serie A. Gli assistenti del fischietto della sezione di Ostia Lido sono Costanzo e Passeri, con Sacchi Quarto Uomo. Il sala Var c'è invece Mazzoleni con il suo assistente Paganessi. Il direttore di gara vede bene gli episodi più delicati come il calcio di rigore fischiato all'Inter per fallo su Thuram, ma durante il corso della gara pecca di imprecisione 'dimenticandosi' alcuni gialli (come quello a Biraghi per tocco di mano e quello ad Arthur per fallo - tra l'altro neanche fischiato - su Barella).

4' - Dumfries riceve palla sulla destra e sterza, poi cade a terra sgambettato da Biraghi: nessun calcio di punizione fischiato e prima svista della serata per Marchetti.

32' - Lautaro si defila sulla sinistra e punta Biraghi: il difensore della Fiorentina, saltato dall'argentino, blocca la traiettoria del pallone con un netto tocco di braccio e interrompe così un'azione pericolosa. Marchetti fischia calcio di punizione per l'Inter ma non ammonisce il terzino viola.

36' - Nel tentativo di anticipare l'avversario su un lancio lungo, Dumfries contatta il volto di Biraghi con il braccio sinistro: il terzino della Fiorentina si lamenta chiedendo un'ammonizione per l'avversario, Marchetti prende da parte il capitano e spiega la non cattiveria del gesto dell'olandese.

37' - Nico Gonzalez penetra in area di rigore e chiede il penalty per una lieve trattenuta di Bastoni. Marchetti lascia giustamente correre l'azione: l'attaccante argentino si lascia cadere con troppa facilità appena sente il minimo contatto con l'avversario.

39' - Thuram si invola palla al piede e lascia sul posto Ranieri, che lo stende con un fallo netto anche se non cattivo: primo giallo della partita.

42' - Barella cerca Dimarco ma colpisce Marchetti, in traiettoria con il passaggio dell'interista: l'arbitro blocca il gioco e fa ripartire l'azione concedendo il possesso all'Inter.

46' - Barella anticipa Arthur in mezzo al campo e incassa il pestone del brasiliano, rimanendo a terra dolorante: Marchetti non ammonisce il regista della Fiorentina e non fischia neanche il fallo, fermando poi il gioco per sincerarsi delle condizione del 23 interista.

49' - La Fiorentina chiede un calcio di punizione per un tocco di braccio di Mkhitaryan (che in realtà impatta con la spalla) e, sulla ripartenza dell'Inter, Milenkovic si becca un tunnel da Lautaro e lo stende allargando le braccia: contropiede bloccato, ma Marchetti si limita anche questa volta a fischiare il fallo tenendo il cartellino nel taschino.

50' - All'uscita dal campo Barella protesta con Marchetti per il mancato fallo ai suoi danni fischiato in precedenza: l'arbitro lo ammonisce.

53' - L'Inter trova la rete del 2-0 con il solito Lautaro Martinez: regolare la posizione del Toro al momento dell'assist vincente di Thuram.

56' - Nessun dubbio sul calcio di rigore a favore dell'Inter fischiato da Marchetti: Christensen si fa sfuggire il pallone dopo il tentativo di Dimarco e poi frana su Thuram, colpendo le gambe del francese. Penalty netto su cui non ci sono dubbi.

60' - Italiano protesta vistosamente dalla panchina: ammonizione anche per l'allenatore della Fiorentina.

68' - Bastoni chiude su Brekalo, autore di un fallo in gioco pericoloso: Marchetti si avvicina al croato con fare minaccioso ma si limita a fischiare il calcio di punizione.