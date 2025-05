"Il segreto è la quotidianità. Bologna è un ambiente fantastico, una città bellissima dove i giocatori stanno bene. Al campo vengono felici di lavorare, il segreto è la semplicità di tutto questo". Così Giovanni Fabbian, intervistato per il canale ufficiale della Lega Serie A, descrive l'ambiente rossoblu, nel quale è immerso ormai da due stagioni e dove ha completato la sua maturazione calcistica dopo la trafila nel vivaio dell'Inter, che ne detiene il cartellino, e l'annata da breakthrough alla Reggina.

Come si descrive Fabbian?

"Sono una mezzala alla quale piace inserirsi per fare gol, sicuramente è una delle mie qualità. Cerco di affinare anche le altre caratteristiche che un centrocampista completo deve avere, come la costruzione, il palleggio e la fase difensiva che è molto importante. L'importante è dimostrare cosa si vuole ogni giorno in allenamento mettendosi a disposizione. Sono giovane, devo imparare molto ma ho voglia di farlo".

L'emozione di fare gol.

"È sempre bello, fa piacere e dà autostima. Ma non mi focalizzo solo su quello, se no sarei un attaccante e non un centrocampista. È una caratteristica che va allenata giorno dopo giorno, chiaro che un centrocampista che fa gol è un plus. Non voglio ossessionarmi nel segnare, un centrocampista però deve saper fare tante cose e io cerco sempre di allenarle".

Quali gol porta nel cuore?

"Il primo contro il Cagliari, una gioia incredibile anche perché è stato molto veloce visto che ero appena entrato in campo. C'era tutta la mia famiglia in tribuna, è stato bellissimo. Poi quello a Empoli perché avevamo avuto tante occasioni in una gara tosta, poi ho fatto il gol all'ultimo minuto: ricordo i tifosi esplosi sotto la pioggia, è stato bellissimo".

Sul ruolo di Vincenzo Italiano.

"Il fatto che sia stato un centrocampista mi aiuta. Mi dà tanti consigli, credo che la sua determinazione fuori dal campo aiuti i giocatori e questo è fondamentale".

Sulla crescita del Bologna.

"Abbiamo imparato a gestire le nostre forze, sicuramente la Champions ci è stata d'aiuto. Una realtà nuova che ha aiutato molti ragazzi, specie i più giovani, che affrontavano questa esperienza per la prima volta".

Quali sono gli obiettivi di Fabbian?

"Divertirmi e giocare col sorriso. Oltre a mettermi a disposizione per la squadra".

