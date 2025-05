Il Bari vince 1-0 grazie ad una rete di Nicholas Bonfanti , giocatore arrivato in prestito proprio dall'avversaria odierna, ma per il Pisa è ugualmente una giornata storica: la sconfitta dello Spezia a Reggio Emilia certifica infatti il ritorno in Serie A della formazione toscana dopo 34 anni di assenza. I nerazzurri di Filippo Inzaghi, che partivano con nove punti di vantaggio rispetto ai liguri, fanno festa al San Nicola insieme ai loro tifosi, che dopo anni tra qualche gioia e tantissimi tormenti, tornano a respirare l'aria della massima serie proprio nello stesso giorno in cui il Monza, che sconfisse i toscani nella finale playoff di Serie B del 2022, retrocede aritmeticamente tra i cadetti.

Riecco quindi al massimo livello del calcio italiano il Pisa Sporting Club, formazione che ha vissuto nel decennio degli Ottanta i suoi anni più importanti sotto la guida del presidentissimo Romeo Anconetani, quando vestì i piani della formazione 'yo-yo', con un saliscendi pressoché continuo tra Serie A e Serie B lungo le varie stagioni; anni durante i quali hanno vestito la maglia nerazzurra giocatori del calibro di Klaus Berggreen, Wim Kieft, Dunga, José Antonio Chamot e Diego Simeone. Adesso, si scrive una nuova pagina di storia, per la soddisfazione di Filippo Inzaghi, che aspettando l'esito della stagione del fratello Simone con l'Inter festeggia la sua seconda promozione in Serie A dopo quella col Benevento.

