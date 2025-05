Lautaro Martinez non vuole mancare un appuntamento così importante. L'Inter martedì sera avrà la partita più importante della stagione e il Toro sta facendo di tutto per recuperare dall'elongazione avuta nella gara d'andata contro il Barcellona. La Champions League chiama, Lautaro vuole rispondere presente e secondo quanto riferisce Sky Sport sta facendo tutto il possibile per recuperare ed esserci dal 1' in coppia con Thuram. Doppie sedute, lavoro fisico e recupero. Una grandissima voglia di esserci, da leader e trascinatore.