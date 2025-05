Raoul Bellanova, esterno dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo dei bergamaschi sul campo del Monza: "Il 4-0 è sicuramente un bel risultato ma la cosa importante era conquistare i 3 punti per l'obiettivo Champions League. Rammarico per lo scudetto e la gara con l'Inter? Sappiamo che loro sono forti, magari il rammarico è aver perso qualche punto in casa che ci avrebbero fatto comodo per questo traguardo".