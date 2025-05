Angelo Fabiani non le manda a dire. Il direttore sportivo della Lazio, arrivato ai microfoni di DAZN dopo la partita vinta ad Empoli, manda delle frecciate a dei colleghi accusandoli di aver iniziato a fare dei sondaggi sottotraccia per i giocatori di Marco Baroni a mercato ancora lontano dall'apertura: "Ci sono alcuni giocatori che la società intende preservare: su tutti Pedro, Romagnoli, Rovella, Zaccagni. Poi quando si apre il mercato ci sono delle dinamiche, il percorso di rinnovamento non è concluso ma il mercato apre a giugno. Iniziare a sondare per vie traverse i nostri giocatori non lo trovo carino, sono delle bassezze di cui qualche mio collega si dovrebbe vergognare".