Lo Spezia di Francesco Pio e Salvatore Esposito proverà a raggiungere la promozione in A attraverso i playoff. Sassuolo e Pisa hanno agguantato l'obiettivo in forma diretta, adesso la formazione guidata da Luca D'Angelo, dopo una stagione altalenante, tenterà l'assalto alla massima serie attraverso gli spareggi. Difendendo il terzo posto, ecco che gli aquilotti potrebbero partire dalle semifinali. Un discreto vantaggio in ottica spareggi.