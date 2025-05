Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, l’allenatore Serse Cosmi ha commentato così la vittoria Napoli contro il Lecce, con gli azzurri sempre più vicini alla conquista dello Scudetto: “A sensazione è che contro certe squadre il Napoli soffra in maniera un pochino più evidente, perché se vai a vedere i valori tra Lecce e l'Inter, per esempio, che è l'avversario più vicino al Napoli, ti accorgi che la squadra di Conte contro l'Inter ha fatto una meravigliosa partita. Se vedi le partite che il Napoli ha fatto contro le grandi, è andato a vincere a Bergamo. Non ha avuto le difficoltà sotto l'aspetto del gioco e addirittura anche realizzativo che ha avuto contro squadre di bassa classifica, quindi è stata una costante. È normale che noi se facciamo riferimento alla partita di Monza, a quella di oggi viene troppo semplice dire e si poteva per quello che riguarda il Napoli, soffrire di meno, però il campionato è stato anche altro da parte del Napoli. Quindi io credo che l'equilibrio sia la parola giusta che riassuma un pochino questo campionato che non è finito ovviamente, però ha tutti i presupposti per concludersi meravigliosamente per il Napoli.

Il Napoli per assurdo solo la prima partita di campionato ha sbandato e anche con l'Atalanta in casa, che però sappiamo in certe partite essere quasi ingiocabile. Poi è stato costante per tutto il campionato e ripeto contro le grandi squadre non ha avuto le difficoltà che abbiamo visto anche oggi col Lecce. Concludo dicendo che oggi c'è anche un aspetto psicologico, tu vai in vantaggio, non dico sbagliando, però pensi di poter gestire la partita e magari ripartire o trovare il momento giusto per chiuderla. Più passano i minuti e più aumenta un pochino la sensazione di ansia, però è troppo forte il Napoli in difesa per vivere quella situazione”.