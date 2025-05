Sta cercando in ogni modo di rientrare per la sfida con il Barcellona. Lautaro Martinez lavora a testa bassa e ha pubblicato pochi istanti fa uno scatto del lavoro in palestra che sta svolgendo in queste ore. Domani se ne saprà sicuramente di più, ma crescono le sensazioni che il Toro possa provare un recupero lampo per essere in campo dal 1' martedì sera nella partita che vale una stagione. La didascalia con la clessidra in caricamento fa sperare i tifosi nerazzurri.

