L'Inter e il Borussia Dortmund stanno aumentando il loro pressing per Luighi, 17enne stella del Palmeiras, che solo questa settimana ha prolungato il suo contratto con il club di San Paolo. Secondo il tabloid britannico The Sun, che rivela come anche l'Arsenal sia sulle tracce del giocatore, il nuovo accordo di Luighi scade nel 2029, con una clausola rescissoria aggiornata di oltre 70 milioni di sterline. Il diciannovenne ha avuto un ruolo da protagonista nel cammino del Palmeiras verso la finale della Copa Libertadores Under 20 all'inizio di quest'anno e sembra essere sul punto di affermarsi in prima squadra.

L'Inter ha cominciato a mostrare interesse per Luighi lo scorso anno, quando un agente italiano residente in Brasile lo ha raccomandato al club. Ma anche i gialloneri tedeschi stanno mostrando un serio interesse, cercando potenziali sostituti per l'ala sinistra Jamie Bynoe-Gittens, destinato a finire in Premier League.