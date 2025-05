La rete decisiva dal dischetto contro il Verona, l'abbraccio caloroso dei compagni, un bel tiro da fuori area che ha fatto gridare alla rete e una prestazione nel complesso da migliore in campo. Ieri sera Kristjan Asllani è tornato a mostrare le qualità che tre anni fa spinsero la dirigenza nerazzurra a investire 14 milioni per portarlo a Milano. Eppure il suo futuro all'Inter è tutt'altro che scontato, anzi.

Per il centrocampista albanese non mancano attestati di stima sia all'estero sia in Italia. In particolare in Premier League il Bournemouth di Thiago Pinto ha inviato segnali concreti, mentre nel campionato italiano c'è la Fiorentina che lo tiene in considerazione, perché un vecchio pallino di Daniele Pradè. Se il club viola non riscattasse uno o due dei centrocampisti attualmente in prestito (Yacine Adli, Danilo Cataldi e Michael Folorunsho), allora Asllani potrebbe diventare un obiettivo serio la prossima estate. Senza tralasciare che nei prossimi tempi anche altri potenziali acquirenti potrebbero bussare alla porta di The Corner in Viale della Liberazione.

La posizione di Asllani in seno all'Inter è la stessa di Davide Frattesi: non c'è volontà di privarsene, ma di fronte a un'offerta ritenuta congrua verrebbero fatte determinate valutazioni, a prescindere dall'arrivo ormai certo di Petar Sucic. In parole più semplici, i due non sono considerati al centro del progetto e una loro partenza, se ben pagata, non verrebbe accolta come un dramma, per usare un eufemismo.