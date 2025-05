Giornata speciale per la famiglia Inzaghi. Dopo aver guidato il Pisa a una storica promozione in Serie A, Filippo Inzaghi ha rivolto parole cariche di affetto e ammirazione al fratello Simone, atteso martedì dalla sfida decisiva contro il Barcellona per conquistare la finale di Champions League. In collegamento con Sky Sport, il tecnico dei toscani ha raccontato: “Simone è stato uno dei primi a scrivermi, come sempre. È un esempio per me”.

Oltre al legame fraterno, Pippo ha espresso grande stima per il percorso dell’allenatore dell’Inter: “Sta disputando una stagione straordinaria. Essere ancora in corsa su tre fronti a maggio è un risultato enorme, frutto del suo valore e del lavoro fatto”.

Infine, un augurio per la sfida di San Siro: “Martedì lo attende una partita fondamentale. Gli auguro davvero il meglio, se lo merita. Simone è una persona eccezionale e un allenatore di altissimo livello”, ha concluso con orgoglio.