È Daniele Chiffi l'arbitro scelto per dirigere Inter-Atalanta, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Il fischietto della sezione di Padova ha come assistenti Cecconi e Galletto, il ruolo di quarto ufficiale viene invece affidato a Maggioni. La direzione del VAR è incarico di Aureliano, coadiuvato da Muto. Prima frazione dove il direttore di gara palesa qualche piccola indecisione su scelte semplici, scenario molto simile anche nel secondo tempo.

8' – Disimpegno dell'Atalanta distratto, ne approfitta Gosens che soffia il possesso ad Hateboer prima di essere atterrato dall'ex compagno di squadra con una scivolata: l'olandese rischia il cartellino.

9' – Svista di Chiffi che non assegna una punizione dopo un evidente contatto tra De Roon e Acerbi col centrocampista a colpire il difensore interista una volta scaricato il pallone nei pressi della linea laterale del campo.

29' – Proteste nerazzurre su un tiro di Lautaro Martinez che impatta sul braccio di Toloi: il tocco del difensore è evidente, a essere decisiva per la mancata assegnazione del calcio di rigore è però il fatto che il pallone caramboli prima sulle gambe e poi sull'arto del giocatore di spalle e perciò ignaro. Corretta la valutazione del VAR.

32' – Intervento scomposto di Gosens che frena la ripartenza di Maehle con un fallo tattico: corretto il cartellino giallo.

46' – Leggero contatto in area tra Toloi e Lautaro Martinez: nessuna irregolarità nell'azione e gioco che può proseguire. L'intervento del difensore è nettamente sul pallone.