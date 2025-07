Sembra arrivata al capolinea l'esperienza di Kristjan Asllani con la maglia dell'Inter. Secondo La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri sperano di portare in cassa una quindicina di milioni dalla cessione del centrocampista albanese.

Come già circolato nei giorni scorsi, c'è un interesse del Betis Siviglia. Gli andalusi hanno chiesto informazioni, ma il diretto interessato non sembra scaldarsi granché per la destinazione. Una possibilità, a cui sta lavorando il club spagnolo, potrebbe essere quella di risparmiare qualcosa sul cartellino, ma lasciando una forte percentuale sulla futura rivendita.