C'è calma apparente attorno al futuro di Moise Kean, quando mancano otto giorni alla scadenza della clausola rescissoria dal valore di 52 milioni di euro inserita nel suo contratto. Una deadline che non determinerà, secondo quanto appurato da La Nazione, la permanenza o meno del bomber a Firenze. Tutto dipenderà dalla volontà del diretto interessato, sul quale hanno messo gli occhi diversi club, pur senza affondare il colpo. Il Napoli potrebbe provarci concretamente ma prima deve sistemare la questione Victor Osimhen, mentre non è escluso che il Milan stia adottando una strategia volta a scardinare la resistenza della Juventus per Dusan Vlahovic, il centravanti che - per i colleghi del quotidiano toscano - vorrebbe Massimiliano Allegri. E l’Inter? Il presidente Beppe Marotta un messaggino all'azzurro l’ha lanciato, ma con una convinzione a singhiozzo. Più credibile la pista inglese che porta al Manchester United, società che potrebbe presentarsi da Rocco Commisso a ridosso del 15 luglio.