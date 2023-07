Adesso è ufficiale: Ionut Radu è un nuovo giocatore del Bournemouth. Il club inglese accoglie il portiere romeno, in prestito per una stagione dall'Inter come si legge nella nota pubblicata dai Cherries tramite i canali ufficiali: "Siamo lieti di confermare la firma in prestito del portiere Andrei Radu. Il nazionale rumeno arriva dall'Inter italiana per la stagione 2023/24, con i Cherries che detengono un'opzione per rendere il trasferimento definitivo. Il 26enne è il quarto arrivato del club nella finestra di mercato estiva e aggiungerà forza al reparto portieri del club".

We're delighted to confirm the loan signing of goalkeeper Andrei Radu



Great to have you with us, Andrei — AFC Bournemouth (@afcbournemouth) July 27, 2023