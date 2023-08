Durato poco il meeting tra i rappresentanti della GR Sport, Andrea Riso e Cristiano Pavone, e l'Inter, incontro durante il quale è andato tutto come previsto: le due parti hanno raggiunto l'accordo definitivo per il prolungamento del contratto del giocatore dell'Under 19 nerazzurra, Giacomo Stabile. Il difensore classe 2005, come avevamo già raccontato ieri (LEGGI QUI) resterà in nerazzurro per altri quattro anni.