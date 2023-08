Nuovo appuntamento tra Giuseppe Riso e l'Inter nelle prossime ore. L'agente, che ha già concluso con i nerazzurri le operazioni Davide Frattesi e Carlos Augusto, incontrerà la dirigenza ufficialmente per definire il rinnovo di Giacomo Stabile, difensore classe 2005 che ha ben impressionato nella pre-season, fino al giugno 2027. Nell'occasione Riso e l'Inter faranno anche il punto su Stefano Sensi, per capire se c'è volontà da parte del club di puntare su di lui in questa stagione o è il caso di trovargli un'altra sistemazione in questi ultimi giorni di mercato, anche alla luce del contratto in scadenza tra un anno.

Le parole di ieri di Beppe Marotta fanno intendere che non ci sia tutta questa convinzione di correre rischi (c'è piuttosto la speranza che non abbia problemi) e che forse la dirigenza preferirebbe un profilo che dia maggiori garanzie dal punto di vista fisico, non certo tecnico. Se ne saprà di più dopo il summit in questione.