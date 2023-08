Ancora un passo verso l'Inter quello compiuto oggi da Lazar Samardzic che anche oggi non si è allenato con il resto dei compagni. Il centrocampista, secondo quanto riferisce Mondo Udinese ha deciso di svolgere lavoro differenziato rispetto al gruppo di Sottil per evitare eventuali infortuni o complicazioni che possano mettere a rischio il suo trasferimento in nerazzurro. Il classe 2002 infatti freme per poter approdare a Milano e aggregarsi alla squadra di Simone Inzaghi.