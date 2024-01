Squillo di sirene di mercato dalla Serie B per l'interista, in prestito all'Eldense, club di Segunda Division spagnola, Eddie Salcedo. Secondo quanto svelato da Gianlucadimarzio.com ad aver puntato l'attaccante ex Genoa è, oltre alla già nota Ternana, anche il Lecco. Come fa sapere l'esperto di calciomercato l'inserimento del club lombardo sulle tracce del classe 2001 potrebbe essere decisivo.