Nel classico editoriale scritto per TMW, Luca Marchetti si concentra anche sul mercato dell'Inter tra entrate e uscite. Si parte da Marcelo Brozovic: "In casa Inter si raffredda la pista Brozovic-Al Nassr: dopo l’accordo che gli arabi hanno trovato con l’Inter (circa 23 milioni di euro) manca l’ok del giocatore che chiede un biennale da 30 mln l’anno - riassume l'esperto di mercato di Sky Sport -. Si aspetta anche l’offerta del Barcellona (intorno ai 18 mln di euro) che ha già l’accordo con il giocatore (triennale da 7 mln a salire). Continuano i dialoghi con il Manchester United per Onana: il prezzo fissato è 50 milioni più bonus. Se dovesse partire uno dei profili seguiti per sostituirlo è quello di Trubin dello Shakhtar".

E poi ci sono le mosse in entrata, con il giornalista che conferma l'interesse nerazzurro per Musah aggiungendo che "venerdì a Rimini, in occasione dell’apertura ufficiale del mercato appuntamento con il Sassuolo per Frattesi. Per Lukaku ci saranno nuovi contatti con il Chelsea. L’idea è quella di proporre un prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni da pagare in più anni".