In attesa del defiitivo via libera del Bayern per Benjamin Pavard, il nome di Perr Schuurs è tornato ad essere accostato all'Inter. Come vede il giocatore Ivan Juric date le recenti voci di mercato? "Sono cose vecchie... - replica il tecnico del Torino in conferenza stampa -. I giocatori risentono un po', la differenza è notevole tra una situazione e l'altra. Ma lui è serio e lavora bene, è normale che queste cose disturbino.In ogni caso gioca".

Spazio anche per un commento su Valentino Lazaro: "Sono contento, è tornato con il sorriso e con la voglia di fare bene. Non ha preferenze, può far bene su entrambe le fasce: questo è un bene per noi".