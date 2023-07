Il Palermo piomba su Niccolò Corrado, esterno mancino classe 2000 che ha già giocato con i rosanero nel 2020/21, in C, attualmente alla Ternana ma di proprietà dell'Inter. I nerazzurri lo hanno prestato agli umbri per due stagioni ma hanno il diritto di recompra, attualmente non esercitato. Il Palermo ha l'assenso del giocatore ma l'affare è frenato dal cambio di proprietà della Ternana, che ha congelato anche le operazioni di mercato tra cui il futuro di Corrado. Il Palermo attende e spera, ma intanto sonda il mercato in cerca di possibili sostituti nel caso rimanesse in rossoverde.