Il Fenerbahçe vuole mettere le mani su Rade Krunic, centrocampista bosniaco del Milan: dopo una prima proposta da 5 milioni di euro rifiutata dai rossoneri, il club di Istanbul è pronto a rilanciare, forte di un accordo già raggiunto col giocatore sulla base di un contratto da oltre tre milioni di euro annui. A riferirlo è il portale turco Fanatik che spiega che il Fenerbahçe aumenterà la sua offerta e arriverà a mettere sul piatto 7 milioni di euro, a condizione che il pagamento possa avvenire a rate e non in un'unica soluzione.

Il Milan chiede 12 milioni di euro, ma anche Krunic starebbe spingendo per essere ceduto e questo potrebbe portare a forzare la trattativa nella direzione voluta dal club gialloblu. Sempre Fanatik riferisce che nei giorni scorsi l'ex attaccante di Roma e Inter Edin Dzeko, oggi in forza proprio al Fenerbahçe, ha chiamato il suo connazionale e compagno nella nazionale bosniaca per convincerlo a raggiungerlo in Turchia.