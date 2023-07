Attentissima al mercato giovanile e dei parametri zero, l'Inter nelle prossime ore potrebbe unire le due cose e mettere a segno un nuovo colpo. Come riportato da TMW, i nerazzurri stanno stringendo per tesserare il giovane centrale francese Amidou Doumbouya, classe 2007 con già una decina di presenze all'attivo con la Francia Under 16. Il gioiellino potrebbe lasciare il Sochaux senza costi di cartellino, i nerazzurri nelle prossime ore incontreranno i suoi agenti per provare a capire la fattibilità dell'operazione.