C'è anche la Juventus tra le formazioni interessate a Romelu Lukaku, attaccante rientrato al Chelsea dopo il prestito all'Inter e che ora è in attesa di conoscere il proprio futuro. Come riportato da Matt Law, giornalista del Telegraph, il club bianconero sarebbe pronto a fare un tentativo per l'attaccante belga, soprattutto nel caso in cui il Chelsea dovesse venire seriamente a bussare per Dusan Vlahovic. Da capire a quel punto cosa deciderebbe Big Rom, che ha sempre messo il club nerazzurro in cima alla lista delle sue preferenze ma che al tempo spesso non vorrebbe aspettare troppo prima di sapere dove giocherà la prossima stagione.