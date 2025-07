Nella giornata di ieri era emersa la notizia di un Galatasaray intenzionato a esplorare altre piste per la porta, con Yann Sommer messo in stand-by. Secondo quanto raccolto da TMW, il club turco starebbe sondando anche Mike Maignan, estremo difensore del Milan. Al momento però il calciatore classe '95 non pare intenzionato a muoversi e i contatti non stanno procedendo.

Arrivato al Milan nell'estate 2021 per sostituire Gianluigi Donnarumma, Maignan ha solo un altro anno di contratto col club rossonero e, allo stato attuale delle cose, dal prossimo 1° febbraio sarà libero di accordarsi con altri club per muoversi a parametro zero la prossima estate.