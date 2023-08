Ultima settimana di mercato per la Serie A, fino a questo momento 'supermercato' di lusso della Premier League. Sono infatti diversi i club inglesi che in questa finestra di trasferimenti hanno attinto alle acque italiane per abbeverare i loro team. Dopo i vari colpi, Tonali su tutti, già messi a segno finora squillano ancora le sirene d'oltremanica: questa volta tocca a Beto.

L'attaccante dell'Udinese, seguito anche dall'Inter fino a qualche settimana fa, è entrato nel mirino dell'Everton che a breve farà la prima offerta come fa sapere Sky Sports UK. Al momento però è difficile ipotizzare ad una trattativa lampo che permetta la riuscita dell'operazione entro il fine settimana.