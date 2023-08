Dopo il rallentamento di cui abbiamo ampiamente parlato nelle ultime ore, arriva ancora un aggiornamento sulla questione Samardzic: come spiega Sky Sport l'affare che riguarda il centrocampista dell'Udinese, diversamente da quanto si possa supporre, non è saltato. Al netto della brutta battuta d'arresto che ha subito la trattativa, che fino a qualche ora fa sembrava navigare verso il lieto fine, l'operazione che dovrebbe portare il tedesco naturalizzato serbo da Udine a Milano è ancora in piedi.

Già chiusi i negoziati con il club, l'Inter ha preannunciato la deadline al giocatore: entro la fine del weekend i nerazzurri si aspettano una risposta definitiva.