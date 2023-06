Continua la battaglia di logoramento tra Inter e Chelsea per Romelu Lukaku. Conferma Sky Sport che ad oggi da Stamford Bridge non intendono aprire al nuovo prestito del giocatore belga, avendo offerte a titolo definitivo. Serve uno sforzo da parte di Lukaku e dell'Inter, il giocatore dovrà prendere una posizione rigida sulle sue volontà come avvenuto l'anno scorso, ma deve anche venire incontro ai nerazzurri. Bisognerà capire se con la somma delle cessioni potenziali di André Onana e Marcelo Brozovic l'Inter deciderà di cambiare la formula dell'attacco.