Anche Sky Sport conferma la trattativa tra Inter e River Plate per Franco Carboni. L'esterno sinistro argentino, che nell'ultima stagione ha indossato la maglia della Ternana in B, potrebbe approdare in Argentina. Si ragiona sulla base di un prestito di 18 mesi, con diritto di riscatto in favore del River.

Inter attiva sul fronte delle uscite. Si avvicina il passaggio anche di Esposito all'Empoli. Le parti si aggiorneranno la prossima settimana per definire le cifre dell'intera operazione, basata sul prestito con diritto di riscatto.