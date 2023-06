Secondo quanto riferito dai colleghi di Sportitalia sono ore di attesa in casa Inter: la dirigenza nerazzurra s'aspetta a breve una proposta ufficiale del Manchester United per André Onana. Marotta chiede 60 milioni più bonus e conta di fare circa 100 milioni vendendo tre giocatori (Onana, Gosens, Brozovic), per poi reinvestirne circa 80-90 per dare a Simone Inzaghi una squadra pronta e competitiva da subito.