E' durata poco meno di un'ora l'incontro in sede tra Matteo Motta, terzino classe 2005 dell'Inter, il suo agente Alessandro D'Amico e la dirigenza nerazzurra. Un incontro programmato, nel quale è stato fatto il punto della situazione sul futuro del ragazzo che, salvo sorprese, dovrebbe fare parte della neonata Under 23 nerazzurra. Questo l'orientamento del giocatore, che crede nel progetto e pensa di potersi ritagliare uno spazio importante sotto la guida di Stefano Vecchi in Serie C. Per la cronaca, nelle scorse settimane, Motta ha ricevuto dei timidi interessamenti da parte di squadre di Serie B e di Serie C, ma nulla che possa definirsi concreto.