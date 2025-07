Giornata di sliding indoors per David Hancko che dopo l'improvviso e incredibile 'rifiuto' incassato dall'Al Nassr una volta raggiunto il ritiro e il conseguente 'richiamo' del Feyenoord stizzito per il comportamento degli arabi che hanno fatto praticamente naufragare sul più bello l'affare, ha subito trovato l'alternativa al club di Riad e passa all'Atletico Madrid.

Il ventisettenne slovacco, accostato non troppo tempo fa anche all'Inter, si aggregherà a breve alla squadra di Diego Simeone, come rende noto lo stesso club madrileno che tramite i canali ufficiali fa sapere che "Atlético de Madrid e Feyenoord hanno raggiunto un accordo sul trasferimento di David Hancko al nostro club, in attesa del completamento della visita medica e della firma del suo nuovo contratto".