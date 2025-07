Sta per sfumare definitivamente l’obiettivo David Stuckler per l’Inter U23. L’attaccante classe 2004 è ormai sempre più vicino al Vicenza, come confermato anche dal ds Giorgio Zamuner:

"Come noto sto cercando di completare il reparto offensivo: Stückler e Rauti rappresentano due giocatori sui quali stiamo lavorando - ha spiegato il ds biancorosso -. C’è apertura, conto nelle prossime ore di poter chiudere, ma finché da entrambe le parti non ci sono le firme non si può dire che l’affare è concluso, perché non c’è solo il Vicenza su questi giocatori”, le parole riportate da Il Giornale di Vicenza.

Il club biancorosso si è inserito nello stallo che si era creato tra Inter e Cremonese in merito alla formula del trasferimento. I grigiorossi volevano infatti un prestito secco o una cessione a titolo definitivo (molto onerosa), mentre l’Inter avrebbe preferito un prestito con diritto di riscatto. Il Vicenza si è detto invece disposto ad accettare la formula in prestito semplice.