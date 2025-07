Il legame tra Inter e Genoa continua ad essere vivo anche dopo la conclusione dell'affare Valentin Carboni, passato al Grifone in prestito qualche giorno fa. Resta vivo l'interesse del club di Viale della Liberazione su De Winter, difensore belga da tempo nel mirino dei nerazzurri che seguono "con attenzione anche il centrocampista danese" Frendrup come ricorda Il Secolo XIX nell'edizione odierna che però precisa: "Ad ora non sono arrivate offerte".

"In difesa, ad ogni modo, il Grifone ha già messo in conto la partenza di De Winter e ritiene il pacchetto di centrali già completo con Vasquez, Ostigard, Otoa e Marcandalli" continua il quotidiano ligure che non ha dubbi in merito all'esigenza della dirigenza rossoblu di sfoltire la rosa".