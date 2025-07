Giornata intensa oggi nella sede dell'Inter di Viale della Liberazione, a Milano. Appena dopo l'uscita di Matteo Motta e del suo agente dopo l'incontro programmato con la dirigenza per parlare del futuro, in questi istanti negli uffici del club nerazzurro è arrivato Mattia Marello, laterale mancino classe 2008, accompagnato dal suo entourage per mettere le firma sul contratto che inizialmente gli spalancherà le porte dell'Under 20 di Benny Carbone. Ecco il video del suo arrivo girato dal nostro inviato:

