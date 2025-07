Intervistato da TMW Radio, il direttore sportivo Pietro Lo Monaco parla così del mercato dell'Inter: "Lookman? Quando si arriva a trattare su basi di quasi 45-50 milioni, queste sono trattative che, se sono partite, è perché c'è volontà da entrambe le parti di portarla a termine. Il problema è stata la cessione di Retegui e la difficoltà dell'Atalanta nel trovare il sostituto. L'Atalanta si è irrigidita per questo nel volere una determinata cifra. L'Atalanta è in attesa quindi di trovare una punta centrale, perché è ai minimi termini lì davanti. Vuole prima prendere forse il sostituto di Retegui, prima di vendere Lookman".

Inter, Agbonifo per l'U23:

"E' un 2006, è davvero un ottimo prospetto".

Inter, ha fatto male Inzaghi a lasciare ora?

"Era una storia finita, assolutamente. L'errore, se così si può chiamare, lo fa Inzaghi, che nel pieno di una carriera di spessore decide di andare in un calcio che non conta molto, preferendo i soldi. Io ho sempre privilegiato i progetti, e quando non ho potuto portare avanti questi ho rinunciato a contratti importanti".