Lionel Messi al Como? Solo gossip. Dopo la visita a sorpresa allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Antonela Roccuzzo, moglie del campione argentino dell'Inter Miami, Mirwan Suwarso, presidente dei lariani, ha spento sul nascere le voci di mercato che erano circolate negli scorsi giorni: "Per me non è un sogno, è impossibile", ha tagliato corto parlando a Sky Sport a margine della partita valida per la 'Como Cup' che metterà di fronte la squadra di Cesc Fabregas all'Ajax.