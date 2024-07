L'Empoli continua a lavorare per portare a corte di D'Aversa, Sebastiano Esposito e Lorenzo Colombo. L'attaccante classe 2002 di proprietà dell'Inter dovrebbe arrivare in Toscana con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore della società nerazzurra. A parlare della trattativa in questione è il presidente, Fabrizio Corsi: "Se sono fiducioso per Esposito e Colombo? Sì, molto".