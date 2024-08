Dopo il trasferimento sfumato dello scorso gennaio, la Fiorentina torna a pensare ad Albert Gudmundsson, e lo fa sul serio. I rumors dei giorni scorsi avevano riaperto le speranze dei tifosi del club viola, club che secondo Gianlucadimarzio.com ha avanzato la prima offerta al Genoa.

Secondo il sito esperto di mercato, i toscani hanno proposto ai liguri un prestito oneroso a 5 milioni di euro con obbligo di riscatto legato a diverse condizioni e fissato a 20 milioni. Il Grifone non ha ancora pronunciato il suo sì e la strada per la stretta di mano finale non è detto sia imboccata, ma le società stanno trattando e per l'attaccante rossoblu, tanto gradito dall'Inter, si aprono nuove concrete possibilità.

