Dopo l'arrivo di Sommer, l'Inter è al lavoro per definire l'arrivo del secondo portiere da regalare a Simone Inzaghi. Approfittando dell'incontro per discutere il rinnovo di Simone Inzaghi con l'agente Tullio Tinti i dirigenti di Viale della Liberazione hanno parlato anche di Emil Audero che come vi abbiamo raccontato nella nostra esclusiva (LEGGI QUI) è molto vicino al trasferimento all'Inter.

Sul giocatore, conferma anche Gianlucadimarzio.com, c'è anche la Lazio, ma tutto lascia pensare che il futuro dell'attuale estremo difensore doriano sia in nerazzurro.