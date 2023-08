Emil Audero piace all'Inter, ma solo in prestito. Questa la posizione del club nerazzurro illustrata all'agente del portiere, Tullio Tinti, in sede anche per portare avanti il discorso sul rinnovo di Simone Inzaghi. Definito l'arrivo di Yann Sommer, ai nerazzurri serve solo un vice e l'estremo difensore della Sampdoria è un profilo che soddisfa le necessità.

Ma la formula deve essere quella, la stessa prospettata dalla Lazio che però offre qualcosa in meno al ragazzo in termini di ingaggio. Sponda blucerchiata c'è disponibilità (ingaggio troppo alto per la B e lui ha chiesto di andare) ma sarebbe gradito l'inserimento di un diritto di riscatto, che possa invogliare l'Inter ad acquistarlo a fine stagione.

Insomma, al di là delle scelte su Filip Stankovic che potrebbe anche fare il percorso inverso sulla Genova-Milano (ma non se n'è parlato con Tinti), le condizioni per portare Audero in nerazzurro come vice Sommer ci sono tutte.

