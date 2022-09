Parallelamente alla prima squadra, anche l'Under 19 del Viktoria Plzen si prepara a ospitare l'Inter Primavera in quello che da quelle parti viene vissuto come un appuntamento storico. Domani, come antipasto della Champions League, i cechi si misureranno con i campioni d'Italia di Chivu nella seconda giornata del girone C di Youth League: "Il fatto di giocare in casa può sicuramente essere un vantaggio per noi - ha dichiarato ai canali ufficiali del club il tecnico Ondřej Šiml -. Ma ciò che ci aiuterà è che questa è la seconda partita europea e i ragazzi hanno già esperienza in questa competizione: credo che la nostra prestazione sarà migliore rispetto a quella visto contro il Barcellona. Non vediamo l'ora che arrivi la partita".