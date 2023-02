Prosegue la preparazione del Rukh Lviv in vista dello spareggio di Youth League contro l'Inter Primavera, in programma domani in gara secca in Polonia. Gli ucraini di Vitaly Ponomarev hanno cominciato a prendere confidenza con il campo dello Stal Stalowa Wola Stadium, dove domani tenteranno di conquistare la qualificazione agli ottavi di finale della competizione. L'allenamento, informa il club, è durata un'ora, mentre stasera i giocatori studieranno gli avversari durante una seduta video.