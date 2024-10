Spunta un altro nome nella spasmodica ricerca da parte dello Young Boys, prossimo avversario dell'Inter in Champions League, del successore di Patrick Rahmen: secondo le informazioni del sito 4-4-2.ch, i dirigenti dell'YB Steve von Bergen e Christoph Spycher stanno pensando ora a Giorgio Contini, assistente del ct della Nazionale elvetica Murat Yakin e legato alla Nati da un contratto fino al 2026.

Non c'è però ancora nulla di concreto: probabilmente Contini viene visto come il candidato preferito solo a Berna. Contiini in carriera è stato allenatore del Grasshoppers, dell'Espen e dell'FC Lausanne-Sport.