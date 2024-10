"E' chiaro che è difficile trovare risposte per questa situazione difficile. Quest'anno l'inizio è stato difficile e la fiducia non c'è. Col Galatasaray o col Lucerna abbiamo dimostrato di poter fare delle buone prestazioni. Non è facile ma proviamo a portare questa fiducia in ogni partita che facciamo". Sono le parole di Loris Benito, difensore dello Young Boys, ai microfoni di Prime Video.

"Thuram-Lautaro o Arnautovic-Taremi? E' uguale, sono tutti e quattro giocatori di altissimo livello - risponde Benito -. Arnautovic, Thuram e Taremi sono un po' più fisici, Lautaro è più mobile tra le linee ma per me è uguale. Perché parlo tante lingue? Sono nato in una famiglia spagnola, cresciuto in Svizzera. Inglese e francese sono obbligatori. Sono stati a Lisbona un anno con Cristante ed è stata una scuola intensiva e lì ho imparato anche il portoghese. E' una mia passione, ci tengo molto".